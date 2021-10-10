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Giriş Tarihi: 11.10.2021 00:04 Son Güncelleme: 11.10.2021 00:24

Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki şehit polis sayısı 2'ye yükseldi

Fırat Kalkanı Bölgesi’ndeki şehit polis sayısı 2’ye yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, milletimize, emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

2 POLİS ŞEHİT OLDU

Azez'in Mare ilçesinde Tel Rıfat Bölgesi'nden zırhlı araca güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda, Suriye Görev Gücünde görevli 2 Özel Harekat Polisi şehit oldu.

Açıklamada, ''Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla Şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.'' ifadelerine yer verildi.

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Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki şehit polis sayısı 2'ye yükseldi
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