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Giriş Tarihi: 10.10.2021 21:19 Son Güncelleme: 10.10.2021 21:20

Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! 1 özel harekat polisi şehit düştü

HALİT TURAN HALİT TURAN
Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! 1 özel harekat polisi şehit düştü

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi  Azez’in  Mare ilçesinde zırhlı araca  PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü  füze ile yapılan saldırı sonucunda Suriye Görev Gücünde görevli  1 Özel Harekat Polisi şehit olurken 1’i ağır 3 Özel Harekat Polisi yaralandı.

Acı haber Fırat Kalkanı Harekat Bölgesindeki Azez'den geldi. Özel harekat polislerinin içerisinde bulunduğu zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı yapıldı. Hain saldırıda Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu. Aynı araçta bulunan polislerden 1'i ağır olmak üzere 3'ü de yaralandı. İçişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! 1 özel harekat polisi şehit düştü
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