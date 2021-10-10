Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! 1 özel harekat polisi şehit düştü

Acı haber Fırat Kalkanı Harekat Bölgesindeki Azez'den geldi. Özel harekat polislerinin içerisinde bulunduğu zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı yapıldı. Hain saldırıda Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisi şehit oldu. Aynı araçta bulunan polislerden 1'i ağır olmak üzere 3'ü de yaralandı. İçişler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.