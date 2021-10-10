Hakkari’de terör operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi! Aralarında tanksavar da var...

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ! ARALARINDA TANKSAVAR DA VAR

Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri mağarada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 70 mühimmat ve şarjör, 11 savunma tipi el bombası, 9 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, patlamış RPG-7 mühimmatı, 136 doçka mühimmatı, 12 biksi tüfeği mühimmatı, 2 büyük tüp, 3 küçük tüp, 23 pil, ayakkabı, 5 çanta, 2 battaniye, uyku tulumu, branda, 10 lokal anestezik ampul, 4 enjektör, 38 muhtelif hap, radyo, ısı yalıtımlı folyo branda, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Ekipler öte yandan mağararlardan birinde 3 AT-4 tanksavar silahı da buldu.

VERDİKLERİ DESTEK BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

ABD, Fransa, Yunanistan gibi ülkelerin PKK'ya verdiği açık destek ele geçirilen mühimmatlarla birlikte bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.