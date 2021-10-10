Hakkari’de terör operasyonu: Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi! Aralarında tanksavar da var...

Türkiye, yürüttüğü başarılı operasyonlar ile birçok ülkenin el altından destel verdiği terör örgütü PKK'yı bitme noktasına getirdi. Teröristler yapılan operasyonlar neticesinde başlarını gizlendikleri mağaradan çıkaramaz hale geldi.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KULLANDIĞI MAĞARALAR TEK TEK İMHA EDİLİYOR
Operasyonlar birçok bölgede ara vermeden devam ederken, terör örgütünün depo olarak kullandığı mağaralar da tek tek deşifre edilerek imha ediliyor.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ
Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ! ARALARINDA TANKSAVAR DA VAR
Bu kapsamda, dün ilçe kırsalında operasyon düzenleyen ekipler, tespit ettikleri mağarada AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 70 mühimmat ve şarjör, 11 savunma tipi el bombası, 9 roketatar mühimmatı, 7 roketatar sevk fişeği, patlamış RPG-7 mühimmatı, 136 doçka mühimmatı, 12 biksi tüfeği mühimmatı, 2 büyük tüp, 3 küçük tüp, 23 pil, ayakkabı, 5 çanta, 2 battaniye, uyku tulumu, branda, 10 lokal anestezik ampul, 4 enjektör, 38 muhtelif hap, radyo, ısı yalıtımlı folyo branda, muhtelif yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Ekipler öte yandan mağararlardan birinde 3 AT-4 tanksavar silahı da buldu.
VERDİKLERİ DESTEK BİR KEZ DAHA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ
ABD, Fransa, Yunanistan gibi ülkelerin PKK'ya verdiği açık destek ele geçirilen mühimmatlarla birlikte bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.