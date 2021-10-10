İyi Parti yöneticilerinden toplu istifa! İlçe başkanından eşe iş kıyağı





En son 500'ün üzerinde iş başvurusu, işe daha çok ihtiyacı olan mağdur kişiler varken eşini belediyede işe yerleştirdiğini öğrendik. Ayrıca kulağımıza gelen bazı şaibeli işleri ve bu sorumsuzca davranışları konuşmak ve tartışmak istedik.