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Giriş Tarihi: 10.10.2021

Suriye ve Irak’ta 10 terörist etkisiz hale getirildi

Hüseyin KAÇAN
Suriye ve Irak’ta 10 terörist etkisiz hale getirildi
TERÖR örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar devam ediyor. Kuzey Irak'ın Avaşin bölgesinde, bir grup PKK'lı teröristin sızma girişiminde bulunduğu belirlendi. F-16 savaş uçaklarınca düzenlenen hava harekâtında 3 terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara'da da 2 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı ayrıca, Suriye'de Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde de 1 olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirldiğini duyurdu.
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Suriye ve Irak’ta 10 terörist etkisiz hale getirildi
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