Şehitler bahçesinin ilk hasadı şehit yakınlarına

Artvin
'de 15 dönüm arazisini "Şehitlerin anısına" meyve bahçesine çeviren öğretmen İbrahim Bülbül, ilk kez meyve hasadını toplayarak koliler halinde şehit ailelerine gönderdi. Evlerine gelen meyveleri gören şehit aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Artvin merkezde bulunan Gazi Ortaokulu'nda Türkçe öğretmeni olan İbrahim Bülbül, babasıyla birlikte Şavşat İçesi
Dalkırmaz köyündeki 15 dönümlük arazisindeki meyve ağaçlarını 2015'te valilik desteğiyle aşıladı. Elma, armut, üzüm, hurma, ayva, kestane gibi 500 farklı meyve ağacı hem aşılandı hem de ağaçlara şehitlerin isimleri verildi. Meyvelerin ilk hasadını yapan İbrahim Bülbül, hasadı toplayıp, Türkiye
genelindeki şehit ailelerine kargoyla gönderdi. Bülbül, "Gönderdiğimiz meyveleri alan şehit yakınları bizleri arayarak mutlu olduklarını ifade ettiler. Bu da hem babamı, hem de beni çok mutlu etti. Şehitlerimize borcumuzu bir nebze ödeyebiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.
'ÇOK DUYGULANDIM'
Bülbül hazırladığı meyvelerden bir bölümünü Şırnak
'ta 8 Ocak 1996'da 9 denizci askerin PKK'lı teröristlerle çatışması sonucu şehit düşen Deniz Onbaşı Fatih Kemal Yarar'ın babası Salim Yarar
'a gönderdi. Aynı zamanda Türkiye Harp Malulü
, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Sakarya Şube Başkanı olan Salim Yarar, "Öğretmen İbrahim Bülbül'ün, meyve bahçesindeki ağaçlara şehit oğlumun ismini vermesi bizi çok gururlandırmıştı. Meyveleri şehit yakınlarına göndermesinden dolayı ayrıca büyük gurur yaşadık. Meyveleri buradaki şehit yakınlarına dağıttık" dedi.