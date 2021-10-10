Sermaye ırkçılarına rağmen Türkiye’ye güven sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi
'nde düzenlenen AK Parti
Genişletilmiş İl Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti. Konuşmasında muhalefet partilerine yüklenen Başkan Erdoğan şunları söyledi:
YATIRIMLARIMIZ HIZ KESMEDİ: CHP
'nin başını çektiği sermaye ırkçısı ve yatırım düşmanı odaklara rağmen uluslararası yatırımcılar Türkiye
'ye güveniyor, Türkiye'nin potansiyeline ve parlak geleceğine inanıyor. Küresel düzeyde yatırımların yüzde 35 azaldığı, birçok ülkenin ekonomide kontak kapattığı bir dönemde bizde yatırımlar hız kesmedi. İhracatta yıllık 212 milyar doların üzerine çıkmayı başardık.
MUHALEFET KENDİNİ GÜNCELLEYEMEDİ:
20 yılın muhasebesini yaptığımızda maalesef bir konuda başarısız kaldığımızı görüyoruz. Evet, tüm çabalarımıza, tüm emeklerimize rağmen, ülkemizdeki bu büyük dönüşümden, muhalefetin de nasiplenmesini sağlayamadık. Dünyada taşlar yerinden oynarken, Türkiye'de statüko değişirken ne yazık ki muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. Türk siyaseti yeni bir yöne evrilmişken CHP'nin başını çektiği muhalefet, hâlâ ideoloji, kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapmayı tercih etti. Allah, milletimizi CHP siyasetinin eline düşürmesin.
AKŞAM YALAN, SABAH YALAN:
En çok gaf yapan Kılıçdaroğlu
zirveyi kimseye bırakmadı. Akşam yalan, sabah yalan. Sahra hastanesi
en trajikomik hadiselerinden biridir. Böyle bir hastane var mı Adana
'da. Bu nasıl bir yalandır. Koca bir hangar olduğu ortaya çıktı. Bu skandal karşısında özür diledi mi? Elbette hayır.
11.5 MİLYON REKOR ÜYE:
Partimizin üye sayısı 11 buçuk milyona yaklaşarak, tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı. Peki ana muhalefetin değil, hepsini toplayın böyle bir üye kaydı var mı? Yok, onlar nal topluyor nal. Erdoğan, İstanbul Başakşehir İlçe Danışma Meclisi
toplantısına da telefonla bağlandı. Katılımcılara seslenen Erdoğan, "Millet AK Parti'den çok şey bekliyor. AK Parti ile devam kararını aziz milletim vermiş durumda. Onun için 'Durmak yok. Yola devam' diyoruz" dedi.
KADROLU MİLİTANLAR İSTİSMAR EDİYOR
ÇUKUROVA Üniversitesi
'nde yurt, cami, e-sınav merkezi ve güzel sanatlar bölümünden oluşan bir dizi tesisin açılışını da gerçekleştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, öğrenci yurdu provokasyonuna sert tepki gösterdi: "3 bin 320'si kız, 3 bin 326'sı erkek olmak üzere toplam 6 bin 646 kapasiteli otel konforunda dört yurdumuzu açıyoruz. İstismar siyasetini yurt meselesinde bir kez daha gördük. Geçtiğimiz yılın ve bu yılın başvurularının üs üste birikmesiyle oluşan yoğunluk, kadrolu militanlar tarafından istismar edilmektedir. Öğrencilikle ilgisi olmayan bu kişiler parklarda poz vererek devletimizin bu yatırımını gölgelemeye çalışıyor. 30-40 kişilik koğuşlarda kalan öğrencilerimiz, 3-4 kişilik odalarda banyosu, tuvaleti, interneti olan otel standardında odalara kavuştu. Gençlerimize sadece yurtta kalmanın yanı sıra aylık 570 lira da beslenme yardımı yapıyoruz. Bundan tüm öğrencilerimiz yararlanıyor. Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."