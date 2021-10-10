‘Yalan haber ve sahte içerik, dijital kitle imha silahıdır’

Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun
, yalan haber ve sahte içeriğin bir çeşit dijital kitle imha silahı olduğunu söylemenin yanlış olmayacağını belirterek, "Organize yalana karşı ancak örgütlü ve koordineli şekilde mücadele edebiliriz" dedi. İstanbul
'da yedincisi düzenlenen TRT Geleceğin
İletişimcileri Yarışması Ödül Töreni'ne onur konuğu olarak katılan Altun, toplumların ortak çabasıyla oluşturulan iletişim kanallarını yalandan, iftiradan, karalamalardan ve komplo teorilerinden korumanın herkesi görevi olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın ortaya koyduğu irade ve liderlikle büyük bir mücadele başlattık. Bu mücadelede geleceğin iletişimcilerine de önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Sosyal medya merkezli siber dezenformasyonla mücadelenin yol ve yöntemlerini inşa etmek, iletişimciler için bugün olduğu gibi gelecekte de en hayati konuların başında yer alacak. Yalan haber ve sahte içeriğin bir çeşit 'dijital kitle imha silahı' olduğunu söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Organize yalana karşı ancak örgütlü ve koordineli şekilde mücadele edebiliriz" diye konuştu.