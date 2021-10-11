Aile içi infazın detaylarına SABAH ulaştı! Polisin akılalmaz taktiği 10 yıl vahşeti aydınlattı

Gözaltına alınan aile bireyleri, iki kardeşin uyuşturucu kullandığını, kendilerine şiddet uyguladığı ve uyuşturucu alabilmek için evde bulunan eşyaları sattıkları için öldürdüklerini öne sürdü. Anne Fahriye G.'nin çocuğuna uyku ilacını kendisinin verdiğini kabul ederken cinayetlerden birini 2019 yılında ölen dede İsmail Ertürk'ün işlediğini öne sürdü. Ankara Cinayet Büro dedektiflerinin hobi bahçesinde ev kiralayarak ailenin komşusu olduktan sonra onlar gibi bahçe işleri ile uğraşarak cinayeti aydınlattıkları ortaya çıktı.

Ankara'da 2011 ve 2013 yılında kayıp olan iki kardeşin öldürdüğü ve hobi bahçesini gömüldüğü ortaya çıkmıştı. Korkunç cinayetin detaylarına SABAH ulaştı. Mart 2011 yılından beri kayıp olarak aranan Oğulcan Bertan Karaoğlu ile 2013 yılından itibaren kendisinden haber alınamayan Özgür Çağkan Barış Karaoğlu kardeşlerin, bulunamaması üzerine, iki kardeşin faili meçhul cinayet sonucu öldürülmüş olabilecekleri değerlendirilerek Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri koordineli olarak çalışma başlattı.

10 KİŞİLİK ÖZEL EKİP HER DETAYI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRDİ

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektiflerinden oluşan 10 kişilik özel ekip kurularak 2010 yılından bu güne kadar kaybolan kardeşlerin aileleri başta olmak üzere tanıyor olabilecekleri okul arkadaşlarından eski komşularından oluşan 300'e yakın isim mercek altına aldı. Başta anne Fahriye G., olmak üzere o yıllarda annenin imam nikahlı eşi olan İbrahim T. ile eşinin oğlu olan Arman T. üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı. Kayıp iki kardeşin 2010 yılından bu güne kadar HTS kayıtları, banka hesapları, üzerlerine kayıtlı mal varlıkları, araç kiralama, otel, hastane, yurt dışına giriş çıkış kayıtları incelendi. Anne Fahriye G. ve o yıllarda eşi olan İbrahim T.'nin 2009 yıllarında Ankara Ayaş ilçesine Bağlı Orta Bereket Köyü Yeşil Vadi Hobi Bahçeleri'nden arsa satın aldıkları ve henüz çok geçmeden aldıkları paranın çok daha azına arsaları sattıkları tespit etti.

İKİ KARDEŞİN FOTOĞRAFLARI KARŞILARINDA GÖRÜNCE PANİĞE KAPILDILAR

Alanında uzman olan özel ekip, 1 yıl boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti. Özel ekip kılık değiştirerek kayıp kardeşlerin resimleri onların dikkatini çekecek noktalara bıraktı. Fotoğrafları sürekli karşılarında gören aile paniğe kapılarak ağız birliği yapma konusunda gizli bir görüşme gerçekleştirdi. Cinayet Büro Dedektiflerinin tam da olmasını istedikleri şeyi yaptı.

DEDEKTİFLER HOBİ BAHÇESİ KİRALAYARAK AİLE İLE KOMŞU OLDU

Bu gelişmeler ışığında telefon dinlemesine alınan aile konuşmalarında şifreli olarak Hobi Bahçelerinden bahsetmeleri üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri bahse konu hobi bahçelerinden ev kiraladı. Polis ekipleri sebze meyve yetiştirmeye başladı. Ekipler, kendi bahçesine gelen şüpheli İbrahim T.ye bahçe işlerinde yardım ederek komşuluk ilişiklerini geliştirdi. Şüphelilerin karakter analizini yaparak kayıp kardeşlerin 'Yasak Aşk Cinayetine' kurban olup olmadıklarını açığa çıkarmaya çalıştı. Dedektifler, hobi bahçesine adeta karargah kurarak 1 yıl boyunca gizli bir şekilde şüphelilerin satmış oldukları Hobi bahçesinde ceset arama çalışması yaptı. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine taşınan üvey kardeş Arman T.'nin evinin bulunduğu sokakta kılık değiştirerek günlerce takibe alan ekipler, şüphelilerin telefon dinlemesine takılamamak amacıyla farklı hatlar üzerinden görüşme gerçekleştirdiklerini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüphelilerin Ankara ve Kütahya ili Tavşanlı ilçesinde bulunan ikamet adreslerine Cinayet Büro Amirliği'nce eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

PİKNİK İÇİN ÇAĞIRDI ÜVEY OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

Cinayet Büroda alınan ifadelerinde kayıp kardeşlerden, 2010 yılında şüpheli İbrahim T. kayıp kardeşlerden Oğulcan Bertan Karaoğlu'nu piknik yapma bahanesi ile Hobi bahçesine götürdüğünü, orada yanında götürdüğü av tüfeği ile Karaoğlu'nu arkasını döndüğü esnada kafasına ateş ederek öldürdüğünü itiraf etti. Havanın aydınlık olması sebebiyle cesedin üzerine branda örterek havanın kararmasını beklediğini, havanın kararması ile 2 metrelik bir çukur açarak cesedi gömdüğünü itiraf etti.

AĞABEYİNİ SORDU UYKU İLAÇI İÇİRİLEREK VAHŞİCE KATEDİLDİ

Bu vahşi cinayetin üzerinden henüz 1 yıl geçmemişken ağabeyinin nerede olduğunu sorgulamaya başlayan küçük kardeş Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nu ortadan kaldırılmasına karar verildi. 2013 yılında henüz 17 yaşında olan Özgür Çağkan Barış Karaoğlu'nun yemeğine anne Fahriye G.'nin uyku ilacı katarak uyuttuğu daha sonra birlikte yaşadığı İbrahim T. ve onun oğlu olan Arman T.'nin uyumakta olan Karaoğlu'nun kafasına inşaat demiri ile vurarak öldürdüğü ortaya çıktı. Cesedi sandık içerisine koymalarının ardından cinayetin işlendiği evde kan lekesi bulaşan yatağı, perdeleri halıları toplayarak cesedi ve eşyaları o yıllarda henüz yapılaşmamış olan hobi bahçesine hep birlikte götüren ailenin cesedi gömdükleri, kan lekesi bulaşan eşyaları da hobi bahçesinde yaktıkları belirlendi. Daha sonra evde kan lekesi olan duvarların da aile bireyleri tarafından boyandığı öğrenildi.

10 YIL SONRA CİNAYET AYDINLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca olay yerinde luminol (Kan Lekesi-DNA) incelemesi ve Hobi Bahçelerinde kazı çalışması yapılması yönünde mahkeme kararı aldı. Yapılan çalışmalarda olay yeri adreste, ikinci cinayetin işlendiği odada 22 farklı noktada Luminol örnekler bulundu. Kazı çalışmasının yapıldığı Ankara Ayaş ilçesine Bağlı Orta Bereket Köyü Yeşil Vadi Hobi Bahçelerinde şüpheliler cesetlerin gömülü yerleri gösterdi. Hobi bahçesi iki kez el değiştirmesi ve yeni sahiplerinin toprağın verimliliği artırmak için kamyon dolusu toprak getirdiği ortaya çıktı. Yapılan kazlarda iki kardeşe ait kafatası ve kemik parçaları bulundu. Luminol örnekler ve kazı neticesi elde edilen kemik bulgular ve anneden alınan kan örneği ile birlikte gerekli DNA incelemesinin yapılması için Kriminal Polis Labaratuarına gönderildi. Cinayetle ilgili gözaltına alınan anne Fahriye G., üvey baba İbrahim T. ve üvey kardeş Arman T. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.