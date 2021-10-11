AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: Türkiye’de solun hizmet ve icraat yapma kabiliyeti yok

AK Parti Genel Başkan vekili Binali Yıldırım, Erzurum İl Başkanlığınca merkez Yakutiye ilçesinde düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katıldı. AK Parti'nin iktidarda 20 yılı geride bıraktığını belirten Yıldırım, "20 yıl önce doğan bebekler 20 yaşında, AK Parti'yle yaşıt. 20 yıl içerisinde gençler bizimle beraber büyüdü, beraber bu günlere geldik. 20 yıl insan hayatında çok önemli. 20 yıl önce bakanlarımız, vekillerimizle beraber yola çıktığımız arkadaşlarımızın saçlarındaki beyazların miktarı siyahlardan azdı, şimdi tersine döndü. Ama biz bu saçları değirmende ağartmadık, milletin yolunda, millete hizmet yolunda gece gündüz çalışarak bugünlere geldik" diye konuştu.

MAHÇUP OLDULAR

20 yıllık sürede çok güzel işlere imza atıldığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

"Şu şehir hastanelerine laf edenler, rant sağladınız diyenlerin bugünlerde sesi çıkıyor mu? Çıkmıyor, çünkü mahcup oldular. O şehir hastaneleri pandemide hayat kurtarıyor. Bu vizyondur bu ileri görüşlülüktür. Eğer bu şehir hastanelerini yapmamış olsaydık, hazırlıksız yakalansaydık ne olurdu halimize? Sadece kendi vatandaşlarımıza değil ihtiyacı olan dünyanın çok çeşitli yönlerindeki 156 ülkeye de yardım elini uzatan bir Türkiye var. İşte Türkiye böyle bir büyük ülke. En zengin, teknolojisi gelişmiş ülkeler bu korona salgını dolayısıyla sınıfta kaldılar, perişan oldular, hastalarına sahip çıkamadılar ama Türkiye bu süreci alnının akıyla en az zayiatla başaran, yöneten bir ülke olmayı sağladı. Bunun sebebi geçmişte gerek insana, gerekse hastane fiziksel altyapısına yapılan yatırımdır. Ulaşımda yine benzer şeyler yaptık. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik yolları böldük ülkeyi birleştirdik. Doğudan batıya, kuzeyden güneye uzakları yakınlaştırdık. Ama bir şeyi çok önemsedik; dedik ki yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Başından beri söyledik. Terörle mücadelede destanlar yazdık."