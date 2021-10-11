Ankara’da vurgunun kılıfı 21/B! Mansur Yavaş Sayıştay’ı yok saydı





BELKO da bir hafta sonra 196 milyona alt şirkete verdi. AK Partili meclis üyeleri, "Madem böyle alabiliyorsa Fen İşleri Daire başkanlığı bu firma ilk ihalede de 260 milyon altına veya 196 milyona bu işi alabilirdi. Firmaya ilk işi niye vermedi? Ya da firmaya bu işi ilk ihalede kim aldırtmadı da ikinci ihalede aldı. Ayrıca bu ihale düşünün bir de açık ihale olarak yapılsa daha kim bilir ne kadar fazla kırılıcaktı?" sorularını sordu