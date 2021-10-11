Başkan Mehmet Ay’dan Adanalılara teşekkür

Programın çok yoğun ve dolu dolu geçtiğini ifade eden Başkan Ay, "Aziz hemşehrilerimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı özlemişlerdi. Hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük bir heyecan ve coşku içerisinde bağrına basarak en iyi şekilde ağırladı. Programlara katılım, yaşanan coşku ve heyecanın yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiği yollardaki sevgi seli hemşerilerimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu saygıyı ve teveccühü bir kez daha açıkça göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı, ilk günkü aşkla, heyecanla ve büyük bir coşkuyla karşılayan, şehrimizin en uzak mahallelerinden gelerek programlara katılan başta kıymetli teşkilat mensuplarımız olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.