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Giriş Tarihi: 11.10.2021 14:42 Son Güncelleme: 11.10.2021 15:25

Başkan Mehmet Ay'dan Adanalılara teşekkür

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan Mehmet Ay’dan Adanalılara teşekkür

AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana programlarına yoğun şekilde katılım sağlayarak sevgi gösterisinde bulunan Adanalılara teşekkür etti. Başkan Ay, “2,5 yıl aradan sonra Adana'ya gelen Cumhurbaşkanımızı her zaman olduğu gibi Adanalılar bağrına bastı ve tarihi bir gün yaşadık” dedi.

Programın çok yoğun ve dolu dolu geçtiğini ifade eden Başkan Ay, "Aziz hemşehrilerimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı özlemişlerdi. Hemşehrilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızı büyük bir heyecan ve coşku içerisinde bağrına basarak en iyi şekilde ağırladı. Programlara katılım, yaşanan coşku ve heyecanın yanı sıra Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiği yollardaki sevgi seli hemşerilerimizin Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu saygıyı ve teveccühü bir kez daha açıkça göstermiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızı, ilk günkü aşkla, heyecanla ve büyük bir coşkuyla karşılayan, şehrimizin en uzak mahallelerinden gelerek programlara katılan başta kıymetli teşkilat mensuplarımız olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımıza ve tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

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Başkan Mehmet Ay'dan Adanalılara teşekkür
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