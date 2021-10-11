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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Cezaevinde anne-çocuk ünitesi

İLKER TURAK İLKER TURAK
Cezaevinde anne-çocuk ünitesi
Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda annelerinin yanında kalmak zorunda olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için kurulan "Anne Çocuk Ünitesi", çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlıyor. Türkiye'de ilk kez bir ceza infaz kurumunda oluşturulan ve pilot olarak uygulanan ünitede çocuklar, anneleriyle birlikte özel odalarda kalırken açık ve kapalı oyun alanları ile çok amaçlı salonlarda da yaşıtlarıyla birlikte eğitici, görsel ve sosyal faaliyetlere katılma imkanı buluyor. Proje kapsamında, kadın hükümlü ve tutuklular için yapılan ek binaya yaklaşık bir yıl önce anne-çocuk ünitesi inşa edildi. Ünite, 5 bin 160 metrekarelik kapalı ve açık alanda, anne ve çocuklar için tasarlanmış 6 bölümden oluşuyor. Her biri 20 metrekare alana sahip 48 özel odada anne ve çocuk yatağı, banyo, tuvalet, televizyon yer alıyor. Bu bölümlerde çocuk oyun alanları da bulunuyor.

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Cezaevinde anne-çocuk ünitesi
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