CHP’li Kadıköy Belediyesi tebligatsız yıkım yaptı

Kadıköy'lü bir ailenin iki çocuğundan biri S.M. İngiltere'de doktor olan ağabeyi H.A.A.'da Amerika'da yaşıyordu. İddiaya göre iki kardeşe babalarından kalan Bağdat caddesinde bir dükkan vardı ve dükkanda pırlanta mağazası kiracı olarak duruyordu. Haziran ayında Kadıköy Belediyesi Tarafından binaya riskli yapı tespiti yapıldı ve yıkım kararı verildi. İddiaya göre bunun için de ilk olarak H.A.A'nın ABD'deki adresine ilk tebligat gönderildi. Ancak onun dışında hiçbir tebligat gönderilmedi. Dükkanın tüm altyapı bağlantıları bir günde kesildi içerideki kiracı pırlantacı ise ne yapacağını bilemedi.

YAZIŞMA UZUN SÜRER DİYE YAPMIŞLAR

İddiaya göre H.A.A. dükkanın durumunu kiracısından öğrendi ve hemen avukatına bildirdi. Vekalet alan avukatları durumu öğrenmek için Kadıköy Belediyesine gittiğinde olayın vehameti ortaya çıktı. Belediye memurları ABD'deki adresle yazışmak uzun sürer diye H.A.A.'nın bir dönem miras işlerini yapmış olan bir tanıdığının Şişli'deki adresine tebligatları gönderdi ve yazışmaları bu adres üzerinden yaptı. Kendilerince yazışmalar bitince de dükkanı yıkmak için harekete geçildi ve elektrik su doğalgaz bağlantıları kesildi.

ABD'DE OLDUĞUNU BİLDİKLERİ HALDE GÖNDERMİŞLER

Ancak yapılan araştırmalarda, Belediye'nin sahte MERNİS kaşesiyle işlem yaptığı ve şahsın adresi ABD olmasına rağmen bunu da ilk tebligat gönderdiklerinde bilmelerine rağmen bile isteye farklı adresle yazışma yaptıkları ve karara bağladıkları ileri sürüldü.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Sonuç olarak mirasçı iki kardeş hem kendilerini hem de dükkanda bulunan kiracılarını mağdur ettikleri için sıralı amirler olarak başta Kadıköy Belediye Başkanı Serdil Dara Odabaşı olmak üzere olayda ihmali olan tüm memurlardan şikayetçi oldu.