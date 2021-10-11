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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: 2 şehit

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: 2 şehit
Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde özel harekât polislerinin içerisinde bulunduğu zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat ilçesinden güdümlü füze ile saldırı düzenlendi.

Hain saldırıda Suriye Görev Gücünde görevli özel harekat polisleri Cihat Şahin ile Fatih Doğan şehit oldu. Aynı araçta bulunan polislerden ikisi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.
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Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: 2 şehit
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