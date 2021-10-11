Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber: 2 şehit

Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi
'nde özel harekât polislerinin içerisinde bulunduğu zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat
ilçesinden güdümlü füze ile saldırı düzenlendi.
Hain saldırıda Suriye Görev Gücünde görevli özel harekat polisleri Cihat Şahin
ile Fatih Doğan şehit oldu. Aynı araçta bulunan polislerden ikisi de yaralandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailelerine, Milletimize, Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.