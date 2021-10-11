HDP’ye destek PKK ile ortaklıktır

MHP lideri Bahçeli, partisinin Ankara Ticaret Odası Fuar ve
Kongre Merkezi'nde düzenlediği 'Türkiye'nin Asli Gücü Analar Bacılar Kurultayı'na katıldı. Burada konuşan Bahçeli, kurultayda emeği geçenlere teşekkür etti.
NEFESLERİ PKK'NIN ENSESİNDE
Bahçeli, 3 Eylül 2019'da bir grup annenin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
'nın önünde oturma eylemi başlattığını, bu protestonun dalgalar halinde İzmir
, Van
, Hakkâri, Şırnak
, Muş ve Almanya'ya kadar yayıldığını söyledi. Dağa zorla, tehditle, baskıyla veya akılları çelinip kandırılarak götürülenlerden 32'sinin geri dönüp anneleriyle kucaklaştığını belirten Bahçeli, "Anaların nefesi kanlı örgüt PKK'nın ensesindedir" dedi. Bahçeli, kurultayda şu mesajları verdi:
BÖLÜCÜ KEBAPÇILAR
HDP, terörist devşirme mekanizmasını ara durağıdır. Bu bölücü ve yıkıcı terör partisinin ön kapısından giren, arka kapısından PKK'nın kamplarına, mağara deliklerine yollanmaktadır. HDP'nin ön kapısından giren, arkadan silahlanarak terörist kamuflajı giyerek çıkmaktadır. Bu itibarla HDP eşittir PKK'dır, YPG'dir, PYD'dir, bundan mülhem terörizmin siyasi organizasyonudur. Hiç kimse aklımızla alay etmesin. Bir yanda yandaşlarını ölüm oruçlarına mahkûm eden, diğer yanda tıka basa kebap yiyen bölücü kebapçılardır. HDP'ye destek, PKK'ya destektir. HDP'yle ortaklık, PKK'yla ortaklıktır.
HDP'nin kapatılması, anaların yüreklerine su serpecektir. HDP'nin kapatılması anaların ümitlerini yeşertecek, derin bir nefes aldıracaktır. Dökülmüş şehit kanlarının yerde kalmaması için PKK'nın HDP isimli ayağı kırılmalıdır, kapısına da hiçbir maymuncukla açılmayacak bir kilit asılmalıdır. HDP/ PKK varsa çocuklar, gençler güvende değildir. Bölücü teröristler, bölücü siyasiler gibi adaletin karşısında hesap vereceklerdir" diye konuştu.
TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH VERMEK SUÇTUR
TÜRKİYE'NİN Suriye
'deki askeri varlığını, ABD'nin ulusal güvenliğine karşı alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit olarak değerlendiren ve bunu Temsilciler Meclisi
'ne bir mektup vasıtasıyla bildirerek yazıya döken Biden yönetimi bize göre artık bir karar vermelidir. ABD, terör örgütleriyle mi müttefik yoksa Türkiye'yle mi müttefiktir? ABD, PKK/YPG/PYD'nin stratejik ortağı mıdır?
'ANALARINIZA KOŞUN ONLARLA KUCAKLAŞIN'
ANNELERİN meşru eylemlerini yakından takip ettim, hepsinin tepkisini saygıyla karşıladım, yaptıklarını kuşkusuz doğru buldum. Türkiye'nin bu kadar nazik döneminde, evlatlarına çağrıda bulunan annelerin sesi her yerde çınlamakta, samimi çağrıları geniş bir coğrafyada yankılanmaktadır. Şu anda dağda veya bir başka yerde terör baronlarının tasallutu altında bulunanlara diyorum ki; bölücü örgüt PKK'dan bir an önce kurtulun, analarınıza koşun, onlarla kucaklaşın.