Hilal İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Hilal Ne Demek?

Kökeni Arapçaya uzanan ve kız çocukları için sıkça tercih edilen isimlerden bir tanesi de Hilal ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Arapça kökenli bu ismin anlamı ise "Ayın ilk günlerde aldığı yay biçimi, ayça ve yeni ay" şeklindedir.

Hilal İsminin Anlamı Nedir?

Hilal isminin iki anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan bir tanesi diğerine göre daha çok bilinmektedir. Hilal isminin birinci anlamı "yeni ay şeklinde olan ay, ayça ve genç ay" şeklindedir. İkinci anlamı ise "Çocukların okuma yazma öğrenirken satırları şaşırmamak için satırlar üzerinde gezdirdikleri ucu sivri bir gösterme aracı" olarak karşımıza çıkmaktadır.

Hilal İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Genellikle yeni ay anlamı üzerinden değerlendirilen bir isim olan Hilal ismi hakkında merak edilen sorulardan bir tanesi de bu ismin Kur'an- ı Kerim içerisinde yer alıp almadığıdır. Hilal ismi Kur'an- ı Kerim içerisinde yer almayan bir isimdir. Hilal isminin Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan bir isim olmayışı bu ismin kötü bir isim olduğu manasına gelmemektedir aksine bu isim İslam dinine göre uygun bir isimdir.

Hilal İsminin Kökeni Nedir?

Naif ve hoş okunuşu bulunması sebebi ile ülkemizde pek çok kız bebek için tercih edilen isimlerden bir tanesi de Hilal ismidir. Hilal isminin kökeni ise karşımıza Arapça olarak çıkmaktadır.

Hilal Ne Demek?

Hilal kelimesinin sözlük anlamı da bu isim hakkında merak edilen konular arasında yer almaktadır. Hilal kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre iki anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan birincisi "Ayın ilk günlerde aldığı yay biçimi, ayça ve yeni ay" şeklindedir. Hilal isminin ikinci anlamı ise daha eski bir anlam olarak karşımıza çıkmaktadır ve o da şu şekildedir: "Çocukların okuma yazma öğrenirken satır ve sözleri şaşırmamak için sözler üzerinde gezdirdikleri ucu sivri bir gösterme aracı".