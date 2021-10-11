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Giriş Tarihi: 11.10.2021

Muhalefet yalan fabrikasina döndü

Muhalefet yalan fabrikasina döndü

AK PARTİ, HAFTALIK “YALAN RAPORU’NU” YAYIMLADI: Akşener’in “kebapçı” diyerek konuşturduğu ve CHP meclis üyesi adayı çıkan şahıs, en fazla konuşulan yanlanlardan biri oldu

Millet İttifakı partileri CHP, İYİ Parti ile gizli ortakları terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP yalan ve algı operasyonunda birbiriyle yarışıyor. İşte AK Parti'nin haftalık raporuna yansıyan yalanlardan bazıları:

KEBAPÇI CHP MECLİS ÜYESİ ÇIKTI: İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına cevaben, partisinin 6 Ekim 2021 tarihli grup toplantısında kürsüye "kebapçı" diyerek İbrahim Çetinkaya isimli şahsı çıkardı. Daha sonra Çetinkaya'nın CHP Gölbaşı Belediye Meclis üyesi adayı olduğu öğrenildi.

EMİNE ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ ÇARPITTALAR: CHP Milletvekili Mahmut Tanal ve bazı haber siteleri Emine Erdoğan'ın sözlerine yönelik bir dezenformasyon kampanyası yürüttü. Emine Erdoğan'ın 6 yıl önce, Mali'nin bir önceki dönem Cumhurbaşkanı'nın eşi Aminata Keita'ya söylediği "Mangoyu kurutup saklayın" sözleri "Emine Erdoğan'dan vatandaşa tasarruf tavsiyesi: Mangoyu kurutup saklayın" şeklinde çarpıtılarak servis edildi.

FOX'TAN TERÖRE DESTEK: Raporda 6-8 Ekim olaylarının yıl dönümünde azmettirici ve teröre destek vermesi nedeniyle hüküm giymiş Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın Fox tv yayınına çıkarılmasına tepki gösterildi. ANKARA

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Muhalefet yalan fabrikasina döndü
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