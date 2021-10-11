Giriş Tarihi: 11.10.2021

Muhalefet yalan fabrikasina döndü

AK PARTİ, HAFTALIK “YALAN RAPORU’NU” YAYIMLADI: Akşener’in “kebapçı” diyerek konuşturduğu ve CHP meclis üyesi adayı çıkan şahıs, en fazla konuşulan yanlanlardan biri oldu