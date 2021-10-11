Nihal Yalçın’ın konuşmasından rahatsız olduğunu belli edince gündem olmuştu! Bahçeli’den Tamer Karadağlı’ya destek

TAMER KARADAĞLI'DAN NİHAL YALÇIN'A TEPKİ: ÖCALAN'IN TERÖRİST BAŞI OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİYOR MUSUNUZ

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan oyuncu Tamer Karadağlı kendisinin haksız yere linç edildiğini vurguladı. Karadağı, HDP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu belli bir kitle tarafından kadın düşmanı olarak gösterilmeye çalışıldığını söyledi ve "Hanımefendi zaten HDP'yi, Demirtaş'ı sahiplenen ve onların da sahiplendiği bir insan. Benim duruşum da belli olan bir duruş. PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan insanım. Onlara sormak lazım. Öcalan'ın terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz diye." dedi

Tamer Karadağlı'dan Nihal Yalçın olayı hakkında canlı yayında flaş açıklama

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'DEN TAMER KARADAĞLI'YA TEBRİK TELEFONU

Karadağlı'ya bir destek de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir yaptığı açıklamada Bahçeli'nin Tamer Karadağlı'yı tebrik ettiğini katardı. Özdemir'in açıklaması şu şekilde: