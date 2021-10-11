PKK 15 gün önce HDP’ye talimat yazısı gönderdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, bölücü terör örgütü PKK'nın HDP'ye 15 gün önce bir talimat metni gönderdiğini söyledi. AK Parti Başakşehir
İlçe Danışma Meclisi toplantısında konuşan Soylu, şu ifadeleri kullandı: "Hala zillet ittifakının anlayışı aynı şekilde devam ediyor. HDP meşru bir siyasi parti diyorlar. Onun için orada da PKK'ya kapı aralamaya çalışıyorlar. Bugüne kadar bir kez terörü lanetlemeyen, terör örgütüyle kol kola gezen, elimizde PKK terör örgütünün HDP'ye 15 gün önce gönderdiği belge var. Nasıl davranacağını, hangi adımları atacağını, siyaseti nasıl yapacağını, PKK'ya nerede bağlı olacağını ifade eden bir talimat metni. " AA