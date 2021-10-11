Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi, gözler alınan kararlarda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniyor

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Son dakika haberi... Beştepe'de yaklaşık olarak 3 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'de alınan kararları vatandaşlara aktarmak için ulusa sesleniş konuşması yapıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ayrıntılar geliyor...

Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri fahiş fiyatlar olurken, hükümet buna karşı harekete geçmişti. Bugün Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddesi de artan fahiş fiyatlar oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Kabine'de konuyla ilgili olarak alınacak kararlar ve atılacak adımlar vatandaşların en çok merak ettiği başlıklardan biri oldu.