Son dakika: Kabine Toplantısı sona erdi, gözler alınan kararlarda! Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniyor

Son dakika haberi... Beştepe'de yaklaşık olarak 3 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'de alınan kararları vatandaşlara aktarmak için ulusa sesleniş konuşması yapıyor.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Ayrıntılar geliyor...
Türkiye'nin son günlerdeki ana gündem maddelerinden biri fahiş fiyatlar olurken, hükümet buna karşı harekete geçmişti. Bugün Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ana gündem maddesi de artan fahiş fiyatlar oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelen Kabine'de konuyla ilgili olarak alınacak kararlar ve atılacak adımlar vatandaşların en çok merak ettiği başlıklardan biri oldu.
KORONAVİRÜS SALGININDAKİ SON DURUM KABİNE'DE ELE ALINDI
Kabine'nin bir diğer önemli konusu ise koronavirüs salgınındaki son durum oldu. Özellikle son günlerdeki vaka ve vefat seyrine karşı nasıl bir adım atılacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda eğitime ara verilmeyeceği vurgulanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgında son duruma dair bir sunum yapacak ve Bilim Kurulu'nun önerilerini Kabine'ye aktardı. Öte yandan yerli aşı TURKOVAC'taki son gelişmeler de Kabine'de değerlendirildi.
DIŞ POLİTİKADAKİ GELİŞMELER KABİNE'DE DEĞERLENDİRİLDİ
Özellikle son haftalarada Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler tüm ayrıntılarıyla ele alınacak. Yunanistan ile yaşanan NAVTEX krizi de Kabine Toplantısı'nın ana gündem maddelerinden oldu. Ayrınca Suriye'de yaşanan son gelişmler de yine Kabine'de görüşülecek konular arasında yer aldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İdlib ve operasyon bölgelerindeki son gelişmeleri aktardı.