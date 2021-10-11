Son dakika: Saraçhane önünde cesetli protesto! Kucağında kefeniyle taşıdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana hayvanseverlerin tepkisini çekmeye devam ediyor. CHP'li İBB yönetimi, Esenyurt, Adalar ve Pendik'teki hayvan vahşetlerinin ardından bu sefer de kısırlaştırma işlemi tamamlanmadan orman ve otoban kenarlarına atılarak ölüme terk edilen hayvanlarla gündeme geldi.

15 yıldır ormanlarda ve boş arazilerde hayvan beslediğini ifade eden Gürkan Gazoğlu, üç gün önce Balaban Otobanı'nda yol kenarında atılmış halde bir köpek buldu. İddiaya göre kısırlaştırma işlemlerinin tamamlanmadan açık yarasıyla birlikte yol kenarına atılarak ölüme terk edilen köpek, Gazoğlu'nun bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı. Son zamanlarda aynı nedenle çok sayıda köpeğin hayatını kaybettiğini ifade eden hayvansever adam, ihmaller zincirine "dur" demek amacıyla kucağında kefeniyle taşıdığı köpeğin cesedini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının önüne bıraktı. SABAH'a konuşan Gazoğlu: Ben yemin ettim, bu hayvan ölürse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapısının önüne bırakırım dedim.

İLK DEĞİL SON DA OLMAYACAK



Ormanlarda ve boş arazilerde yaklaşık 15 yıldır besleme yaptığını ve sokak hayvanlarının bakımıyla ilgilendiği belirten Gürkan Gazoğlu "Son zamanlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kısırlaştırma işlemleri yapılan birçok köpek, ormanlara, boş arazilere ve otoban kenarlarına atılıyor. Kısırlaştırma için alıyorlar, ameliyat ediyorlar ama daha dikişleri tutmadan, yaraları kapanmadan dağlarda taşlarda ölüme terk ediyorlar. Bu köpeği de üç gün önce Balaban Otobanı'nda yol kenarında buldum. Karnındaki dikişler patlamıştı. Yarası açık olunca bu hayvanlar çok kolay hastalık kapıyorlar. Aldık, veterinere götürdük. Gençlik hastalığına yakalanmış. Yaşatmaya çalıştık yaşatamadık. Ben yemin ettim, bu hayvan ölürse İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kapısının önüne bırakırım dedim" diye konuştu.

ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR



Konuşmasının ardında kefeniyle kucağında taşıdığı köpeği İBB'nin Saraçhane'deki binasının önüne bırakadan Gazoğlu ile İBB yetkilileri arasında tartışma çıktı. Gazoğlu, köpeğin cesedini İBB'nin önüne bırakmasını engellemeye çalışan yetkililere "Ben bu köpeği 3 gün önce buldum, yaşatamadım. İnşallah siz diğerlerini yaşatırsınız" dedi. İBB yetkilileri ise bu anları görüntüleyen SABAH muharibirini engellemeye çalıştı.