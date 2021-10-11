Afrin’de bombalı araç patladı: 3 ölü 10 yaralı

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla kent meydanına düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 ölü, 10 yaralı olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Hatay Valiliği, "11.10.2021 günü saat 12.45 sıralarında PKK/YPG terör örgütünce Afrin merkezde bir araçta meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 10 sivil şahsın ise yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." dedi.