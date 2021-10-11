Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Afrin’de bombalı araç patladı: 3 ölü 10 yaralı
Giriş Tarihi: 11.10.2021 14:44 Son Güncelleme: 11.10.2021 14:44

Afrin’de bombalı araç patladı: 3 ölü 10 yaralı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Afrin’de bombalı araç patladı: 3 ölü 10 yaralı

Zeytindalı Harekat Bölgesinde bulunan Afrin’de PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı. Kent meydanında bombalı araç patladı. Patlamada 3 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araçla kent meydanına düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 ölü, 10 yaralı olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Hatay Valiliği, "11.10.2021 günü saat 12.45 sıralarında PKK/YPG terör örgütünce Afrin merkezde bir araçta meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre 3 sivil şahsın hayatını kaybettiği, 10 sivil şahsın ise yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığı belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Afrin’de bombalı araç patladı: 3 ölü 10 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA