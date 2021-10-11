Yağız İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Yağız Ne Demek?

Türkiye'de sık kullanılan erkek bebek isimlerinden bir tanesi olan Yağız isminin sözlük anlamı karşımıza "Esmer, doru" olarak çıkmaktadır. Ayrıca bu güzel anlamlı ismin kökeni de Türkçe olarak bilinmektedir.

Yağız İsminin Anlamı Nedir?

Anne ve baba adayları erkek bebekleri için isim araştırırken karşılarına çıkan isimlerden bir tanesi de Yağız ismidir. Yağız ismi hem güzel söyleniyor olması hem modern bir isim olması hem de güzel anlamı bulunması nedeni ile anne ve baba adaylarının dikkatini oldukça fazla çekmektedir. Yağız isminin bilinen 4 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan birincisi "esmer", ikincisi "doru", üçüncüsü "yiğit", dördüncü ve son anlamı da "bakımlı hayvan" şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Yağız İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Güzel anlamları ve güzel söyleniyor olması nedeni ile erkek bebek bekleyen anne ve baba adaylarının gönlünde taht kurmuş isimlerden bir tanesi de Yağız ismidir. Bu güzel isim hakkında merak edilen konulardan bir tanesi de bu ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde herhangi bir bölümde yer alıp almadığıdır. Yağız ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde herhangi bir bölümde yer almamaktadır. Fakat Yağız isminin bebeklere verilmesi hususunda dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

Yağız İsminin Kökeni Nedir?

Güzel anlamı ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken Yağız ismi hakkında yanıtı merak edilen sorulardan bir tanesi de Yağız isminin kökenidir. Yağız isminin kökeni karşımıza Türkçe dili olarak çıkmaktadır.

Yağız Ne Demek?

Yağız kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre 3 anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlar şu şekildedir: "Esmer", "Doru" ve "Yiğit".