Züleyha İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu? Züleyha Ne Demek?

Züleyha ismi internet üzerinde sıkça hakkında araştırma yapılan isimler arasında yerini almaktadır. Züleyha isminin anlamı karşımıza "su perisi" şeklinde çıkarken bu güzel anlamlı ismin kökeni de karşımıza Arapça olarak çıkmaktadır.

Züleyha İsminin Anlamı Nedir?

Züleyha ismi her ne kadar Türkçe kökenli olmasa da uzun senelerdir Türkiye'de kullanılan güzel kız bebek isimleri arasında yerini almaktadır. Bu güzel ismin anlamı da bu ismi bebeklerine koymayı düşünen aileler tarafından sıkça araştırılmaktadır. Merak edilen Züleyha isminin iki adet anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan birinci ve en çok bilineni "su perisi" şeklindedir. Diğer ve daha az bilinen anlamı ise "güzellik ve saflık" olarak karşımıza çıkmaktadır.

Züleyha İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Özellikle ülkemizde bazı aileler bebeklerine konulan ismin dini bir değeri bulunmasını isterler. Bu değer ismin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçmesi ya da dinde önemli bir yeri bulunan kimsenin ismi olması şeklindedir. Züleyha ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde yer almamaktadır. Ancak Züleyha ismi Hz. Yusuf'un eşinin ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'de Züleyha ismi geçmese de Yusuf suresi 12.ayette, Züleyha ve Yusuf arasında geçen dillere destan olay konu edilmektedir.

Züleyha İsminin Kökeni Nedir?

Anlamı ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesi olan Züleyha isminin kökeni de oldukça sık araştırılan konular arasında yer almaktadır. Züleyha isminin merak edilen kökeni karşımıza Arapça olarak çıkmaktadır.

Züleyha Ne Demek?

Züleyha kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bir karşılığı bulunmamaktadır. Ancak Züleyha isminin anlamı karşımıza "su perisi" ve "güzellik ve saflık" olarak çıkmaktadır.