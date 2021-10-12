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Giriş Tarihi: 12.10.2021 08:16

Adana'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

DHA
Adana’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen yabancı uyruklu 8 kişinin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenlehdi. Operasyonda şüpheliler gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri ve örgüt yapısını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta örgüt adına faaliyet yürütüp, kaçak yollarla Adana'ya geldiği tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, sabah erken saatlerde operasyon için harekete geçti. TEM ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle şafak vakti kent merkezinde 8 eve eş zamanlı baskın yaptı. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri gözaltına alan ekipler, yaptıkları aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Adana'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
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