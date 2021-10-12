Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Ankara'da FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 12.10.2021 08:57

Ankara'da FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Ankara’da FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara’da FETÖ’nün ev abiliği, bölge talebe mesulü ve askeri mahrem yapıda talebe sorumluluğu gibi görevlerde bulunan 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan 12 şüpheli tespit edildi. Haklarında beyan, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma, bylock yazışma programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanmadıma yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara'da FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA