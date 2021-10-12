Aydın’da vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Vücudunda herhangi bir kesici iz bulunmayan Tuncalı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.