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Giriş Tarihi: 12.10.2021 22:59

Aydın'da vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu

Aydın’da vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu

Aydın'da yalnız yaşayan hakim Aydın Tuncalı'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler çilingir yardımıyla eve girdi. Yerde hareketiz bir şekilde yatan Tuncalı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'ndeki adliye lojmanlarında ikamet eden vergi mahkemesi hakimi Aydın Tuncalı'dan (53) bir süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla girilen evde, Tuncalı'nın hareketsiz şekilde yerde olduğu görüldü. Yapılan incelemede hakimin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Vücudunda herhangi bir kesici iz bulunmayan Tuncalı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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Aydın'da vergi mahkemesi hakimi evinde ölü bulundu
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