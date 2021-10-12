Dila Ne Demek? Dila İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu?

Türkiye'de kız bebekler için sık sık kullanılan isimlerden bir tanesi de Dila ismidir. Dila isminin sık kullanılma sebepleri arasında bu ismin güzel söyleniyor olması ve güzel anlam taşıması yer almaktadır. Dila isminin anlamı karşımıza "içten ve gönülden seven kişi" olarak çıkmaktadır. Ayrıca bu ismin kökeni de Farsça olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dila İsminin Anlamı Nedir?

Türkiye'de sık sık kullanılan kız bebek isimlerden bir tanesi de Dila ismidir. Dila ismi geçmişten günümüze kadar kullanılan isimlerden bir tanesidir. Bu ismin sık kullanılmasının sebeplerinden bir tanesi de bu ismin özel ve güzel anlamlı bir isim olmasıdır. Dila isminin anlamı karşımıza " içten ve gönülden seven kişi" ve "ey gönül" olarak çıkmaktadır. Bu güzel anlamları sebebi ile Dila ismi anne ve baba adaylarının dikkatini çekmektedir.

Dila İsmi Kur'an'da Geçiyor Mu?

Güzel anlamlı bir isim olması sebebi ile anne ve baba adaylarının dikkatini çeken isimlerden bir tanesi de Dila ismidir. Bu isim hakkında anne ve baba adaylarının merak edip araştırdığı sorulardan bir tanesi de Dila isminin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçip geçmeyişidir. Dila ismi Kur'an-ı Kerim içerisinde yer alan bir isim değildir. Dila isminin Kur'an-ı Kerim içerisinde geçmiyor oluşu bu ismin kötü bir isim olduğu anlamına gelmez. Dila isminin bebeklere konulmasında dinen bir sakınca bulunmamaktadır.

Dila İsminin Kökeni Nedir?

Dila ismi hakkında en çok araştırma yapılan sorulardan bir tanesi de Dila isminin kökenidir. Dila isminin kökeni Farsça diline dayanmaktadır.

Dila Ne Demek?

Özellikle okunuşu ve güzel telaffuzu nedeni ile anne ve baba adaylarının kız çocukları için tercih ettiği isimlerden bir tanesi de Dila ismidir. Çok tercih edilmesi nedeni ile Dila kelimesinin anlamı da merak edilmektedir. Dila kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre bir karşılığı bulunmamaktadır. Ancak Dila isminin anlamı karşımıza "içten ve gönülden seven kişi" olarak çıkmaktadır.