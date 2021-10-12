Eski Pentagon yetkilisinden tarihi itiraf! ABD, Çin’e karşı siber savaşı kaybetti

2018'de Hava Kuvvetleri Baş Yazılım Yetkilisi olarak görev yapan Chaillan, İngiliz Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, ABD'nin siber güvenlik kabiliyetini eleştirdi. Chaillan, Çin'in siber ve yapay zeka konusunda ABD'nin çok önünde olduğunu ifade ederek, "15 yıl içinde Çin ile çatışma şansımız olmayacak. Şu anda iş zaten bitmiş. Bana göre çoktan (siber rekabet) bitmiş." ifadesini kullandı.