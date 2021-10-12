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Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:31 Son Güncelleme: 12.10.2021 11:46

SON DAKİKA: Fethi Sekin'i şehit etmişlerdi! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı...

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
SON DAKİKA: Fethi Sekin’i şehit etmişlerdi! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı...

Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK İzmir Adliyesi'nde sivilleri katletmek için eylem planlamış, tam harekete geçtikleri sırada kahraman polis Fethi Sekin engeli ile karşılaşmıştı. Sekin ve mübaşir Musa Can şehit olurken, büyük bir saldırı ise önlenmişti. Yaşananlar ile ilgili süren soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Delil Azzo kod adlı Delil Hiso isimli Suriye uyruklu terör örgütü mensubu yakalandı. Teröristin saldırı için bomba ve silahları getirdiği saptandı.

İzmir Adliyesi'ne 4.5 yıl önce PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can şehit olmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı ve bombalı araçla yapılan adliye saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Delil Azzo kod adlı Delil Hiso isimli Suriye uyruklu terör örgütü mensubu yakalandı.

Şüpheli, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma' suçundan dolayı tutuklanması istemiyle İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheli Delil Hiso'nun İzmir Adliye saldırısı sonrasında ölü ele geçirilen iki terör örgütü mensubunun bulunduğu bölgede ve üzerlerinde ele geçirilen kaleşnikof marka tüfek fişeği, el bombaları ve TNT bomba malzemelerini Mardin'den İzmir'e getirerek eylemi gerçekleştiren terör örgütü hücresine teslim ettiği belirlendi.

Ayrıca şüpheli Hiso'nun 2015 yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen 3 bombalı eylem ve zırhlı polis aracına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemlerine katıldığı öğrenildi.

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SON DAKİKA: Fethi Sekin'i şehit etmişlerdi! Bombaları ve silahları getiren terörist yakalandı...
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