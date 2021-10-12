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Giriş Tarihi: 12.10.2021 11:21

Firarda olan FETÖ’cü KKTC’de yapılan operasyon ile yakalandı

BEKİR COŞKUN
Firarda olan FETÖ’cü KKTC’de yapılan operasyon ile yakalandı

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama emri bulunan firari H.E., düzenlenen operasyon ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yakalanarak Mersin’e getirildi.

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında yakalama emri bulunan firari H.E., Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) KKTC polisi ile Mersin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyon ile yakalanarak Mersin'e getirildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında yakalama emri bulunan firari H.E.'nin, KKTC'de olduğu tespit etti.

KKTC polisi ile Mersin Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alınan H.E., Mersin'e getirildi.

H.E.'nin Mersin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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Firarda olan FETÖ’cü KKTC’de yapılan operasyon ile yakalandı
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