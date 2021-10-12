Fırat Kalkanı şehitleri uğurlandı

Gaziantep
Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken, Fırat Kalkanı bölgesine görevlendirilen şehit Fatih Doğan
, 10 gün önce, görev bölgesine gitmeden kısa süreliğine memleketi Adıyaman
'a gelip, akrabaları ve arkadaşlarından helallik almıştı. Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan'ın oğlu olan Fatih Doğan bir yıllık evliydi ve eşi de 3 aylık hamileydi. Helallik alınması için Cumhuriyet mahallesindeki baba evine getirildiğinde, annesi Emine Doğan
ve eşi Emine Yüksel Doğan
tarafından karşılandı. Yeni Mezarlık Camisi'nde düzenlenen törene ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
da katıldı. Türk bayrağına sarılı tabuta kapanarak gözyaşı döken şehidin eşi Emine Doğan ile yakınlarını, Bakan Soylu ve diğer protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı. Doğan'ın naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın kıldırdığı namazın ardından şehitlikte toprağa verildi. Şehit Şahin için Elazığ Mevlana Camii'nde ikindi namazına müteakip tören düzenlendi. Şehidin 3 yaşındaki oğlu Mehmet Batın ve 7 yaşındaki oğlu Araf Tuğra da törene katılarak babalarını son yolculuğuna uğurladı. Törende özel harekât polisleri şehidin ailesiyle yakından ilgilendi. Şehit Cihat Şahin
'in de Gaziantep'te görevliyken geçici olarak görevlendirildiği öğrenildi. -
YİNE SİVİLLERİ KATLETTİLER
HATAY Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Suriye
'nin Afrin bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını bildirdi. Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden atılan 3 mühimmatın Karkamış
sınırında farklı noktalara isabet ettiği, ölü ve yaralı bulunmadığı bildirildi. Gaziantep Valiliği patlamada can kaybının olmadığını küçük çaplı hasar oluştuğunu duyurdu.