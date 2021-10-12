Gazi ve şehit ailelerinden Kılıçdaroğlu’na KHK tepkisi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain kalkışmasını Türk halkı canı pahasına önledi. Kahramanlık destanı yazan Türk milleti o gece 251 şehit 2 bin 194 gazi verdi. Devlet, 15 Temmuz sonrası çıkardığı Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK), FETÖ bağlantısı ile çalışanları bünyesinden temizlemeye başladı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "KHK ile görevden alınan herkesi görevine iade edeceğim" dedi. Gazi ve şehit yakınları Ankara'da birinci Meclis önünde bir araya gelerek, vatanını savunmak için canını ortaya koyan kahramanları hiçe sayan CHP'li Kılıçdaroğlu'nun KHK'lıları görevine iade edeceğim sözlerine tepki gösterdi.



SEN KORKAKÇA KAÇTIN

15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaralanarak yürüme yetisini yitiren Gazi Durak Tetik, FETÖ'nün siyasi ayağının CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Şehit ailelerinin acısını hafifletmek için çaba göstermeyen Kılıçdaroğlu vatan hainleri FETÖ'cülere PK'lılara 'arkadaşlar' diyecek kadar şuurunu kaybetmiş. Bu millet hainleri ve yardakçılarını affetmez. Gazilerimiz hala acılar içinde mücadele ediyor. Kılıçdaroğlu yakında 'askerimizi, polisimizi, sivil vatandaşımızı şehit eden PKK'lıları, Öcalan'ı affedeceğiz' der. Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'da canını feda eden bu milleti karşına alma. Ben o geceki maneviyatı iman gücünü cesareti hayatım boyunca yaşamadım. Sende bunlar olmadığı için korkakça kaçtın. Daha doğrusu FETÖ'cüler sana yol açtı. Ben buradan yüce Türk adaletine sesleniyorum; FETÖ'ye PKK'ya bu derece sempati duyan hainleri koruyan Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatılmalı."

TERÖR YANDAŞLIĞI YAPIYOR

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Bu ülke için bedel ödeyen kahramanlar ülkemizin daimi bekçileridir. Bu kahramanlar olduğu sürece kimse ülkemiz üzerindeki emellerini gerçekleştirmez. KHK'lıları geri alacağım demek terör yandaşlığı yapmaktır" dedi.

ŞEHİTLERİN KEMİKLERİ SIZLADI

15 Temmuz'da Genel Kurmay başkanlığı önünde gazi olan TÜGŞAV 2. Başkanı Gazi Kaan Şimşek, "Son günlerde bazı çevrelerin, FETÖ ile mücadeleyi sulandırmak amaçlarını daha etkili bir şekilde açığa çıkardıkları görüyoruz. Kanun hükmünde kararname ile görevine son verilen örgüt üyelerini göreve iade edeceğiz vaatleri ile konuyu iç siyaset malzemesi yapmak bilerek ve isteyerek terör örgütü yandaşlığı yapmaktır. Hangi çıkarları için terör ve terörist seviciliği yaptıklarını bilmediğimiz bu çevrelerin tavırları ülkemiz ve milletimiz menfaatine değildir. Siyasi manevralar için daha önce de başka terör örgütleriyle birlikte hareket ettiklerine şahit olduğumuz bu çevrelerin tavırları, tüm milletimizle birlikte gazilerimiz ve şehit yakınlarımızı da derinden üzdü ve ağır yaraladı. Bu sözler şehitlerimizin kemiklerini sızlattı" dedi.

HESAP VERECEKSİNİZ

KHK'lıların bedel ödemesinin doğal olduğunu belirten Gazi Şimşek, "Mağdur edebiyatı yapanların, bu ülkenin insanını bomba yağmuruna tutan, ekonomik ve insani kaynaklarını tüketen, yurtdışına kaçıran, her zeminde ülkemizi ve insanımızı zor duruma düşüren terör örgütleri ve mensupları hakkında söyleyecek sözleri yok mu? FETÖ'nün hain hileleri ile diğerlerinin önüne geçerek meslek sahibi olanların, çalıntı sorularla makam ve mevki sahibi olanların ihracı ve kendilerine hesap sorulması adaletin ta kendisidir. Örgüte yaslanıp türlü hilelerle milletimizin canına, malına kastedenlerin mağduriyeti mi olur? Hak'tan uzaklaşıp vardığınız yerlerden nemalanırken, milletin hakkını yerken nasıl iseniz, yaslandığınız terör örgütleri çöktüğünde öylece hesap vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

VATAN İÇİN ÖLMEYE HAZIRIZ

"Milletimiz devletine göz dikene gereken cevabı veremeye hazır" diyen Gazi Şimşek sözlerini şöyle tamamladı:

"Gözden kaçırılmaması gereken bir hususu, bu çevrelere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. İyi bilinmelidir ki bizim vatan sevgimiz ve bize bu sevgiyi emreden imanımız hiçbir rejimden, siyasi partiden, tarikattan veya cemaatten kaynaklanmıyor. 'Vatan sevgisi imandandır' diyen Peygamber efendimizin yolundan gider, bize şehit ve gazi şerefini nasip eden ve metheden Rabbimizin emrinden ayrılmayız. Her koşulda ve zamanda imanımızı korur gibi vatanımızı korumaya, necip milletimiz üzerinde oynanan oyunlara karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu millet her türlü hain ve zalim düşüncenin ve küçük hesaplar peşindeki destekçilerinin karşısında daima hazır ve nazır duracak."