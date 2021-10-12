Ekmek üretimini ve sevkiyatını azalttığı ortaya çıkan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB), yüzde 95'i AK Parti
döneminde tamamlanan dünyanın en büyük ekmek fabrikasını da kiraya vermek istediği ortaya çıktı. AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu
, yönetimin Hadımköy
'de yapımı süren Halk Ekmek
fabrikasını meclis yerine belediye encümeni vasıtasıyla aylık 50 bin TL'ye kiralamak istediğini açıkladı. Göksu, "Paraya ihtiyaçları var, İETT
'deki gibi karabataklara ihtiyaçları var. Halkın ekmeğini aylık 50 bin liraya kiralamaya çıkmışlar. 50 bin liraya ihtiyacınız varsa, gelin her ay biz kendi aramızda toplayalım, halkın ekmek fabrikasını birilerine peşkeş çekmeyin" dedi.