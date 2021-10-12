İBB 207 milyon 800 bin Euro borçlanma talep etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde toplandı.



Mecliste konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Daha önce İBB'nin borcunu 44 milyar 362 milyon 555 bin 786 TL'ye yükselten İBB yönetimi tekrar dış borçlanma talebinde bulundu. İBB Finansman Müdürlüğü'nün teklifi ile Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı projelerinde kullanılmak üzere 150 milyon avro + KDV dış borçlanma ile 34 adet tramvay araç alımı için 57 milyon 800 bin avro + KDV dış borçlanma yetkisi talebinde bulundu. Her iki borçlanma talebi de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.

Eylül ayında gerçekleştirilen meclis toplantısında da üç metro projesinin devamı için İBB başkanlık makamına 655 milyon avro + KDV ve sigorta prim tutarınca daha borçlanma yetkisi verilmişti.





MECLİSE İADE EDİLEN 3 MADDE TEKRAR ELE ALINDI



Son dönemde bozulan otobüsler nedeniyle araç bakım ve onarım ihalelerini incelemek üzere İETT Araç Alım ve Bakım İşleri İnceleme - Araştırma Komisyonu kurulmasıyla ilgili eylül ayında meclisten geçen karar ile Beykoz'da Millet Bahçesi'ne ilişkin imar planı tadilatları da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.



Ayrıca Eylül ayındaki meclis toplantısında reddedilen Önlem ve Denetim İtfaiye Şube Müdürlüğü isimli yeni birim kurulması teklifi de İBB Başkanı İmamoğlu tarafından yeniden görüşülmek üzere meclise iade edildi.





HALK EKMEK FABRİKASI KİRALAMA TARTIŞMASI



Mecliste gündem dışı söz alarak konuşma yapan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı AK Parti İBB Meclisi Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'nun gündeme getirdiği Hadımköy Halk Ekmek fabrikasının kiralanacağı yönündeki açıklamasına cevap verdi. Fabrikanın mülkiyetinin İBB'ye ait olduğunu belirten Balyalı, "Burası bir üretim tesisi olduğu için İBB, iştirakine devredemiyor. Belediyemize ait olan yerler daha önce de encümenden ihale yöntemiyle ilgili iştiraklerimize kiraya verilmiş. Bugün yapılan şey de bu. Üçüncü şahıslara verilmeyecek" diye konuştu. AK Parti İBB Meclis üyesi ve Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar ise ihale şartnamesinde bir kurum ismi yazmadığını belirterek fabrikanın Halk Ekmek'e verilmesinden memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.