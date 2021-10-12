İşte Başkan Erdoğan’ın işaret ettiği TEKNOFEST kuşağı: Bağımsız ve güçlü Türkiye’yi dert edinen gençler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programı'nda, "Gençlerin enerjisi, hayat sevinci, umudu ve vizyonu bize daha çok çalışma, eser ve hizmet üretme aşkı, şevki veriyor. Bunun için gençlerle aramıza girmeye kalkanlara diyoruz ki 'Siz kendi işinize bakın'. Hangi kuşaktan olursa olsun gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Yeni bir terim ortaya koydum. Bizimki hangi kuşaktan? Bizimki Teknofest kuşağı" sözleri ses getirdi. SABAH, Erdoğan'ın bu sözlerle neyi kastettiğini mercek altına aldı.

Teknofest Kuşağı nedir? Kimdir? Neler yaparlar?... SABAH; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş'e, TEKNOFEST 2021'in simgelerinden bedensel engelli Nurullah Salih Coş'a(10), Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takım Kaptanı Alperen Özalp ve Ömer Faruk Karagöz'e bunu sordu. İşte TEKNOFEST Kuşağı ile ilgili görüşler: