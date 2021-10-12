İşte Başkan Erdoğan’ın işaret ettiği TEKNOFEST kuşağı: Bağımsız ve güçlü Türkiye’yi dert edinen gençler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gençlerle Buluşma Programı'nda, "Gençlerin enerjisi, hayat sevinci, umudu ve vizyonu bize daha çok çalışma, eser ve hizmet üretme aşkı, şevki veriyor. Bunun için gençlerle aramıza girmeye kalkanlara diyoruz ki 'Siz kendi işinize bakın'. Hangi kuşaktan olursa olsun gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Yeni bir terim ortaya koydum. Bizimki hangi kuşaktan? Bizimki Teknofest kuşağı" sözleri ses getirdi. SABAH, Erdoğan'ın bu sözlerle neyi kastettiğini mercek altına aldı.
Teknofest Kuşağı nedir? Kimdir? Neler yaparlar?... SABAH; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş'e, TEKNOFEST 2021'in simgelerinden bedensel engelli Nurullah Salih Coş'a(10), Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Teknoloji Takım Kaptanı Alperen Özalp ve Ömer Faruk Karagöz'e bunu sordu. İşte TEKNOFEST Kuşağı ile ilgili görüşler:
"GENÇLERİMİZ YEDEK KULÜBESİNDE DEĞİL İLK 11'DE"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Cumhurbaşkanımız'ın ilk günden itibaren dediği gibi gençleri yedek kulübesinde oturtan değil, her zaman ilk 11'de oynatan bir siyasi hareketiz. Fakat diğer siyasi partiler için aynısını söyleyemeyeceğim. Onlar gençlerimizi tanımak yerine tanımlama; gençlerimizle konuşmak yerine yönlendirme derdindeler. Gençlerimize bir şeyi beceremez, yapamaz gibi görüp onlara adeta bir yığın muamelesi yapıyorlar. İşte Cumhurbaşkanımız aslında TEKNOFEST kuşağı diyerek bu suiistimalci zihniyete karşı geliyor. Bu ifade, Cumhurbaşkanımız'ın; gözleri parıl parıl parlayan, aylarca uykusuz kalarak icat çıkarmanın, geleceğin teknolojilerine hakim olmanın peşinde olan gençlerimizle duyduğu gururu ifade ediyor. İnşallah, bu gençlerimiz Türkiye'yi dünyanın en ileri ve kritik teknolojilerinin üretildiği bir merkez üssü yapacak olan kahramanlarımız olacaklar...
"ÇÖZÜM ÜRETMEYE ÇOK CESARETLİLER"
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: Cumhurbaşkanımız'ın 'TEKNOFEST kuşağı' ifadesi gençlerin bilimsel ve teknolojik araştırmalarda öncü hale gelmesine verdiği önemin somut bir yansıması. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde dört yıldır TEKNOFEST'te gençleri Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilikle buluşturuyoruz. İlk yılda gençlerimize daha çok yaptıklarımızı tanıtırken bu yıl TEKNOFEST'te üretilen teknolojilere dokunmalarını, deneyimlemelerini ve 'Ben bunun daha iyisini yapabilirim, buna adayım' demelerini istiyoruz. Gençleri bilim ve teknoloji alanında cesaretlendirmek ve sorumlu kılmak hedefindeyiz. Düzenlemiş olduğumuz yarışmalarda görüyoruz ki gençlerimiz, gerçekten bizim onlara verdiğimiz motivasyonu sorumluluğa dönüştürmüşler. Bilim ve teknoloji alanında çözüm üretmede çok cesaretliler. Yeter ki onların önünü açalım.
"BİZ VARIZ DİYEBİLMEK İÇİN TEKNOLOJİ"
Ödüllü öğrenci Nurullah Salih Coş: TEKNOFEST sayesinde yenilikleri çok yakından görme şansına kavuştum. Bence bu festival insana özgüven aşılıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen arkadaşlarımın projelerini görerek fikir alışverişi yapma imkânı buldum. Çağa uyum sağlayabilmek, gelişmelere ayak uydurabilmek ve biz de varız diyebilmek için teknolojinin içinde olmak lazım. Çağımız teknoloji kuşağı yani Teknofest Kuşağı. Türkiye olarak biz de her yerdeyiz.
"GEREKEN HAMLEYİ "TEKNOFEST KUŞAĞI" YAPACAK"
Ödüllü öğrenci Ömer Faruk Sarıgöz: TEKNOFEST, bizim kuşağımızın genç yaşta teknoloji alanında tecrübemizi, bilgimizi arttırması sağlanmasından daha önemlisi Milli Teknoloji Hamlesi kavramını anlamamızı ve hedeflememizi sağlıyor. Ülkemizin ekonomik olarak bağımsız ve güçlü olması için kaçınılmaz olan bu hamleyi gerçekleştirecek olacak da şüphesiz şu an TEKNOFEST'e katılım gösteren kuşak. Bu yüzden TEKNOFEST kuşağı tanımını anlamlı ve bir o kadar da bizlere sorumluluk yüklüyor.
"VATANINI DERT EDİNEN GENÇLER"
Ödüllü öğrenci Alperen Özalp: TEKNOFEST Kuşağı tanımı benim için, bağımsız ve güçlü Türkiye'nin gelecekte kritik teknoloji alanında çalışan mühendisleri başta olmak üzere, vatanını dert edinen gençler anlamına geliyor.
"GENÇLERİ KATEGORİYE AYIRMAYA BİR İTİRAZ"
SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Nebi Miş: Çok uzun süredir dünyada bir Z kuşağı tartışması var. Türkiye'de de mesele mecrasından saptırılarak gençlerin etiketlendiği küresel alandaki Z kuşağı tanımlaması tüketici alışkanlıkları üzerinden yapılan değerlendirmeler. Türkiye'deki gençlere de yönelik böyle bir etiketleme yapıldı. Bunun siyasi saiklerle gençlerin var olan özellikleri değil aslında gençlere yakıştırılan bazı etiketlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanımız "Teknofest kuşağı" dediği mesele tam da Türkiye'deki gençlere yönelik o etiketlemenin belirli taktikler onları ajandalar üzerinden kategorilere ayırmaya bir itirazdı. Gençler sanki Türkiye merkezli düşünmeyen, yerli ve milli hassasiyetleri olmayan gruplar olarak lanse edildi. Cumhurbaşkanımızın da söylemek istediği "gençlerimiz öyle değil, Türkiye merkezli düşünen yerli ve milli hassasiyetleri olan, özgüvenli aynı zamanda da teknolojiyi de çok iyi kullanan" gençler olarak tanımlamak istedi bence. Teknofest gençleri en çok heyecanlandıran projelerden biri.