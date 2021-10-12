Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında skandala imza attı: Demirtaş’a özgürlük istedi, PKK demeden terörü kınadı

PKK DEMEDEN TERÖRÜ KINADI

Partisinin grup toplantısında, terörün en çok acı yaşattığı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, PKK'nın adını anmadan terörü kınadı. Kılıçdaroğlu kim tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin tüm saldırıları lanetlediklerini savundu.