Meslek eğitimindeki gençlere çifte müjde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi 'nde 'Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları:Mesleki eğitim merkezlerinde kapasitenin daha fazla artırılması ve işsizlik oranının azalması için 2 yeni düzenleme yapıyoruz. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz. Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak. Her iki hedef ile ilgili olarak gerekli düzenlemeleri kısa sürede yapacağız. Türkiye 'de mesleki eğitimi yeni bir evreye taşıyacağız. Lise ve üniversite mezunu gençlerimize istedikleri alandaki mesleki eğitim merkezi programını tamamlama, işgücü piyasasına geçme imkânı getiriyoruz.Mesleki eğitimi güçlendirmek gayesiyle belirlenen okullara bir yılda 1 milyar lira yatırım yaptık. Meslek liselerimiz artık patent alabilecek düzeyde yeniliklere imza atıyorlar. Yıl içinde 803 patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapılmış ve bunların 188'i tescil edilmiştir. Biz eğitimde günü kurtarmanın değil, istikbalimizi garanti altına almanın peşindeyiz. Eğitimde aslan payını eğitime ayırdık. 2002'de 7.5 milyar TL iken 2021'de bu rakam 147 milyar TL'ye yükseldi. Yükseköğretimi de dahil edince bütçemiz 211 milyar TL'yi aşıyor. Milli Eğitim Bakanlığımız gereken çalışmaları tamamladı. Gençlerimiz ücret de alarak 6-7 ay gibi kısa süreli tamamlama programına devam edecek. Program kapsamında üniversite mezunlarına 6 aylık eğitim verilecek ve başarılı olanlar Turkcell'de istihdam edilecektir.ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz. Bunun üzerine spekülasyon yapılıyor. Ana muhalefet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik' diyor. Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Aslolan öğretmenlerimizin huzuru ve refahıdır.28 ŞUBAT döneminin Türk eğitim sistemine ve ekonomisine yaptığı en büyük kötülüklerden biri olan katsayı zulmünün ortadan kalkmasıyla bu okullara yönelik toplumdaki önyargıları da önemli ölçüde kırdık. Bir dönem evlatlarımız arasında öz-üvey ayrımı yapan politikaların izleri tamamen silinmiştir. Hem gençler hem de aileler, kariyer planlamalarında mesleki ve teknik eğitime daha fazla önem vermeye başladı. Aynı şekilde üreticilerimiz, sanayicilerimiz, ve resmi kurumlarımız da lise çağında verilen mesleki eğitimin değerini çok daha iyi anlamıştır. Bu anlayış birliğinin neticesinde, eğitim, üretim, istihdam çevrimi de güçlenmiştir.