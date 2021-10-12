Giriş Tarihi: 12.10.2021

Meslek eğitimindeki gençlere çifte müjde ERDEM ANILAN

Başkan Erdoğan: Mesleki eğitim merkezlerimizin son sınıfına kalfa olarak devam eden öğrenciler, asgari ücretin üçte biri kadar değil yarısı kadar ücret alacak Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin 4 yıl boyunca aldıkları ücretlerin işveren üzerindeki yükünü kaldırıp, bu yükü devlet olarak biz üstleniyoruz