“Öğrenciler bir yere gelsin istedim”

FETÖ'NÜN polis okulu sınav sorularına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle kamu görevinden çıkarılan A.Ş.Y.'nin sorumlu olduğu 6 öğrenciye özel baskıda sınav sorularını verdiği, sınavı kazanan öğrencileri örgütten kopmamaları için deşifre edilmekle tehdit ettiği ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın soruşturmasının ardından A.Ş.Y. hakkında 'Silahlı terör
örgütüne üye olmak' ve 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. A.Ş.Y, Ankara 32
. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamedeki ifadesinde "Üniversite sınav puanları düşük olan öğrenciler polis ve asker olmak istedi. Ben öğrencilerin bir yere gelmesini istedim. Sınav öncesinde C. isimli şahıstan aldığım soruları öğrencilere verdim. Soruları verirken kimseye sınavda çıkacağını söylemedim" dedi.