Polislik sınav sorularını veren imamdan pişkin savunma! "Öğrenciler bir yere gelsin istedim"

Hain darbe girişiminin ardından öğretmenlikten ihraç edilen A.Ş.Y, hakkında yapılan ihbarın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ö.Y. isimli şahsın ihbarında, A.Ş.Y'in emniyet mahrem imamları ile irtibatlı olduğunu ve öğretmenliğe dönmek için kendisine yardım edeceklerini belirterek, 17/25 Aralık sürecinin arından örgütten kopması için telkinlerde bulunduklarını ancak A.Ş.Y'nin örgüte bağını artırarak Cumhurbaşkanı'na hakaretlerde bulunduğunu ifade etti.

'HİZMETTEN KOPARSANIZ KENDİNİZİ MUHAFAZA EDEMEZSİNİZ'

A.Ş.Y hakkında ifade veren B.G., polis okulları sınavından bir gün önce sanığın sınava girecek öğrencileri arayarak yanına çağırdığını kaydederek, "Yanına gittiğimizde teker teker odaya çağırdı. Ben odaya girdiğimde kimseye söylemem için yemin etmemi istedi. Yemin ettikten sonra A4 kağıdına basılı vaziyette şıkları işaretli 70-80 civarı soru verdi. Soruları aldıktan sonra bizi dışarıda bekleyen A.H.N. isimli arkadaşımıza da soruları verdik. Sorulara çalışarak ezber yapmamızı söyledi. Bir gün sonra sınava girdiğimde soruların A.Ş.Y.'nin verdiği sorularla aynı olduğunu fark ettim. Sınavı kazandım ancak ÖSS puanım ile askeriyeye müracaat emiştim. Ulaştırma astsubay öğrencisiyken İ.D. isimli arkadaşımla birlikte A.Ş.Y ile görüşmek istemedik. Yol üstü bir yerde karşılaştığımızda bizi Sincan'da bir eve götürdü. 'Niye böyle yapıyorsunuz? Bu dava Allah'ın davası, bu hizmet size ne yaptı?' gibi şeyler söyledi. Bizim kendisinden uzaklaşmamıza tepki gösterdi. 'Bu hizmetten koparsanız okulda kendinizi muhafaza edemezsiniz' şeklinde sözler söyledi" dedi.



SAĞLIK RAPORUNU 'TEMİZ' ÇIKARTMIŞ'

A.Ş.Y'nin daha önce sağlık raporunda elendiği mülakattan geçmesini sağladığını anlatan İ.D., "2005'te ÖSS sınavına bir ay kala A.Ş.Y beni çağırdı. Yurda gittiğimde 'deneme' isimli bir kitap dağıtıldı. Sınava girdiğimde Askeri MYO için yeterli puanı aldım. Sağlık muayenesine giderken A.Ş.Y aradı mülakatı kazandığımı söyleyerek sağlık raporu için GATA'ya gitmekte olduğunu söyledi. Bir sene önce sağlık raporunda elenmiştim ancak 2005'te raporum temiz çıktı" ifadelerini kullandı. M.Ö., A.Ş.Y. hakkında emniyette verdiği ifadesinde "A.Ş.Y beni bir odaya alarak 'Sana bir şey vereceğim ama Kuran üzerine yemin edeceksin, seninle mezara gidecek" dedi. Ne olduğunu sorduğumda polis okulu sınav soruları olduğunu söyledi. Bunu duyunca korktum ve kabul etmek istemedim. Ancak ısrar edip beni zorlayınca kabul ettim" diye konuştu. E.Z ise ifadesinde, abilerin kendilerine beyaz karton ile kapatılmış bir kitap verdiklerini, yayın evi ve cildi bulunmayan kitapla ilgili geçmiş yıllardaki çıkmış sorular olduğunu söylediklerini ve sıkı çalışmaları gerektiğini söylediklerini kaydetti.



'ÖĞRENCİLERİN BİR YERE GELMESİNİ İSTEDİM'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sorumlu olduğu 6 öğrenciye polis okulu sınav sorularını verdiği tespit edilen A.Ş.Y hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından 75 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. A.Ş.Y, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamedeki ifadesinde "Üniversite sınav puanları düşük olan öğrenciler polis ve asker olmak istedi. Ben öğrencilerin bir yere gelmesini istedim. Sınav öncesinde C. isimli şahıstan aldığım soruları öğrencilere verdim. Soruları verirken kimseye sınavda çıkacağını söylemedim.