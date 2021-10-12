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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve...
Giriş Tarihi: 12.10.2021 10:02

Son dakika: Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve...

Son dakika: Bakan Koca’dan kritik uyarı! ’Yükseliyor’ dedi ve...

Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer!
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Son dakika: Bakan Koca'dan kritik uyarı! 'Yükseliyor' dedi ve...
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