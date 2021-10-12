Son dakika: 6 ilde FETÖ’ye mahrem yapılanma baskını: Aralarında TSK ve Emniyet imamları da var

Edinilen bilgiye göre, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkında geçmiş dönem operasyonlarda gözaltına alınan itirafçı şahıslar tarafından beyanlarda bulunulan 30 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 eş zamanlı operasyonel çalışma gerçekleştirildi. Aralarında aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu 26 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında tamamı Bylock kullanıcısı olan şüpheliler hakkında; TSK Mahrem imam, Emniyet Mahrem imam, Örgütün bölge yapılanmasında çeşitli görevler alan şahıslar ve himmet organizasyonunda faaliyet yürüttüğüne yönelik beyanlar bulunan şahısların olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü belirtildi.