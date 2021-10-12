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Giriş Tarihi: 12.10.2021 08:45 Son Güncelleme: 12.10.2021 09:03

Son dakika: 6 ilde FETÖ'ye mahrem yapılanma baskını: Aralarında TSK ve Emniyet imamları da var

EMİR SOMER EMİR SOMER
Son dakika: 6 ilde FETÖ’ye mahrem yapılanma baskını: Aralarında TSK ve Emniyet imamları da var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerince, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkında geçmiş dönem operasyonlarda gözaltına alınan itirafçı şahıslar tarafından beyanlarda bulunulan 30 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 eş zamanlı operasyonel çalışma gerçekleştirildi. Aralarında aktif ve ihraç kamu personellerinin olduğu 26 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında tamamı Bylock kullanıcısı olan şüpheliler hakkında; TSK Mahrem imam, Emniyet Mahrem imam, Örgütün bölge yapılanmasında çeşitli görevler alan şahıslar ve himmet organizasyonunda faaliyet yürüttüğüne yönelik beyanlar bulunan şahısların olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Son dakika: 6 ilde FETÖ'ye mahrem yapılanma baskını: Aralarında TSK ve Emniyet imamları da var
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