Son dakika: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Rehberi güncellendi!

Sağlık Bakanlığı aşı uygulama rehberini güncelledi. Gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısının uygulanması tavsiye edildi. Güncelleme ile gebelik öncesi, gebelik ve emzirme döneminin tamamında aşı yapılması önerildi.

Rehberde; Kovid-19 gebelerde gebe olmayanlara göre daha ağır seyrederek, daha fazla ölümle sonuçlandığını ve bu yüzden birçok ülkede Kovid-19'un anne ölümlerinin birinci nedeni haline geldiği vurgulandı.

Gebelikte inaktif ve mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin veriler incelendiğinde gebelere aşı uygulaması tavsiye edildi.

Aşıların gebelik öncesinde ve gebeliğin başlangıcından itibaren her dönemde uygulanabileceği belirtildi.