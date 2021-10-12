Suriye’de tahammülümüz kalmadı

Başkan Recep Tayyip
Erdoğan dün Külliye
'de kabine toplantısına başkanlık etti. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi
'nde PKK/YPG terör örgütü mensuplarının hain saldırısında şehit düşen polis memurları ile Afyonkarahisar
'daki trafik kazasında hayatlarını kaybeden öğrencilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
Suriye
'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkânlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Polislerimize yönelik son saldırı ve topraklarımızı hedef alan tacizler artık bardağı taşırmıştır. En kısa sürede bu sorunların çözümü için gereken adımları atacağız.
Diyarbakır Anneleri'nin sevincini yaşıyoruz. Sadece bu yıl ikna yoluyla 153 terör örgütü mensubunun teslim olmasını sağladık. Son 5 yılda yeniden kazandığımız gençlerimizin sayısı 1000'i geride bıraktık. Sınırların ötesinde de PKK'sından DEAŞ'ına, FETÖ'süne kadar terör örgütlerine nefes aldırmıyor, nereye kaçarlarsa tepelerine biniyoruz.
(Kovid-19) Salgınla mücadelemizi üretimin ve istihdamın kesintisiz sürmesini sağlayacak bir anlayışla yürütürken, maruz kaldığımız ithamları unutmadık. Gereken her türlü tedbiri almak, hizmeti sağlamak, desteği vermek suretiyle hayata geçirdiğimiz bu stratejinin ne kadar doğru olduğunu dünyada yaşanan gelişmeler bir kez daha teyit ediyor. Üretim ve istihdam sektörlerinin yanı sıra tüm kademeleriyle eğitimde de normalleşme adımlarını attık. Milli Eğitim Bakanlığı
Mesleki Teknik Eğitim Ar-Ge merkezinde öğretmenlerimize ve personele yönelik olarak geliştirilen Kovid-19 hızlı antijen test kiti üretim aşamasına geldi.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nde 750 engelli öğretmenimizin atamasının yapılacağını da bu vesileyle duyurmak istiyorum.
Fiyatlaması küresel düzeyde yapılan ürünlerdeki fahiş artışları içeriye sınırlı bir düzeyde yansıtarak vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Buna rağmen fiyat artışlarından dolayı sıkıntıya düşen çalışanlarımızı ve üreticilerimizi korumak için de her türlü tedbiri alıyoruz.
Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde cari dengemizi 'fazla' yönünde sürekli geliştirerek büyütmeyi sürdüreceğiz.
GÖÇ YÜKÜNÜ TEK BAŞIMIZA ÜSTLENEMEYİZ
Son dönemde göç yönetiminde yeni strateji ve uygulamaları devreye alıyoruz. Son 5 yılda 2 milyon 350 bin kişiyi ülkemize giriş yapmadan sınırda engelledik. Sınırlarımız içinde yakaladığımız göçmen sayısı da 1 milyon 300 bini geçti. Türkiye yürüttüğü etkili sınır güvenliği politikasıyla Avrupa'nın üstesinden gelemeyeceği göçmen akınına uğramasını engellemiştir. Bu yükü tek başına üstlenmemiz mümkün değildir.
Meselenin verilen sözler yerine getirilmemiş olsa da sadece maddi külfet paylaşımıyla çözülemeyecek boyuta ulaştığını herkes görmelidir. Avrupa başta olmak üzere, göçmenlerin hedefi ülkelerden daha gerçekçi, daha samimi sorumluluk üstlenmelerini bekliyoruz.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NIN İSMİ DEĞİŞTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değiştiriyor, bünyesinde İklim Değişikliği Uyum Koordinasyon Kurulu kuruyoruz. Bu bakanlığımıza bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı kuruyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'mıza bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü'nü; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlıyoruz. İçişleri Bakanlığı'mıza bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün statüsünü yükselterek, Göç İdaresi Başkanlığı haline dönüştürüyoruz.