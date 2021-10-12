Yaralı köpekleri ölüme terk eden İBB’ye tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
), hayvan ölümleriyle ilgili skandallarla gündeme gelmeye devam ediyor. Gürkan
Gazoğlu isimli hayvansever vatandaş, kısırlaştırma ameliyatı sonrası açık yarasıyla sokağa atıldığı için ölen köpeğin cansız bedenini İBB'nin Saraçhane
'deki binasının önüne bırakarak protesto gösterisi yaptı. Yaklaşık 15 yıldır sokak hayvanlarının bakımıyla ilgilendiğini belirten Gürkan Gazoğlu, "Son zamanlarda İBB tarafından kısırlaştırma işlemleri yapılan birçok köpek, ormanlara, boş arazilere ve otoban kenarlarına atılıyor. Ameliyat ediyorlar ama daha dikişleri tutmadan, yaraları kapanmadan dağlarda taşlarda ölüme terk ediyorlar. Bu köpeği de üç gün önce Balaban Otobanı
'nda yol kenarında buldum. Karnındaki dikişler patlamıştı. Yaşatmaya çalıştık, yaşatamadık. Ben yemin ettim, bu hayvan ölürse İBB'nin kapısının önüne bırakırım dedim" diye konuştu. Gazoğlu, ölü köpeği bırakmasını engellemeye çalışan yetkililere, "Ben bu köpeği 3 gün önce buldum, yaşatamadım. İnşallah siz diğerlerini yaşatırsınız" dedi.