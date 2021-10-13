A Haber Tel Rıfat’taki terör mevzilerini görüntüledi! Şeyh İsa Köyü karargaha çevrilmiş! Onlarca mevzi ve metrelerce hendekler...

Suriye'de gerilimin dozajı giderek artıyor. Türkiye sınırına yakın bir noktada bulunan ve YPG/PKK'nın konuşlandığı Tel Rıfat'ta terör mevzileri kazılıyor. Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası harekat sinyali vermesi ile gözlerin çevrildiği Tel Rıfat'taki hareketlilik A Haber televizyonu tarafından drone ile görüntülendi.

A HABER TEL RIFAT'TAKİ TERÖR YUVALARINI GÖRÜNTÜLEDİ

Tel Rıfat'a uçurulan drone ile elde edilen görüntülerde teröristlerin hazırlıkları net şekilde görülüyor. Evlerin neredeyse tamamının etrafına hendekler kazılması dikkat çekiyor.

YPG/PKK'lı teröristler ayrıca evlerin yanlarına mevziler yaparak nöbet tutuyor. Sokaklarda sivil hiç kimse görülmezken, araçlı devriyeler atılması da dikkat çekiyor.

ŞEYH İSA KÖYÜ'NÜ KARARGAHA ÇEVİRDİLER

A Haber'in yakından görüntülediği Şeyh İsa Köyü teröristler tarafından karargaha çevrilmiş durumda. Sivillerin evlerine zorla el koyulurken, direnenler ise katledildi.

SALDIRILARIN MERKEZİNDEKİ KÖY

Terör örgütü YPG/PKK'nın konuşlandığı ve evleri karargaha çevirdiği Şeyh İsa Köyü Türkiye'ye yönelik kalleş saldırıların gerçekleştirildiği nokta olarak biliniyor.

SON DAKİKA: Terör mevzileri A Haber drone kamerasında! Teröristler havadan böyle görüntülendi...

TEL RIFAT'TAN 250 BİN İNSANI GÖÇE ZORLAMIŞLARDI

YPG/PKK, Tel Rıfat'ta 5 yıla yakın süredir varlık gösteriyor. Zorbalıkta sınır tanımayan teröristler 250 bine yakın insanı yerinden gçe zorladı. Tel Rıfat'tan göç edenler Türkiye sınırına hareket etmişti.

Azez'e yapılan saldırıda 2 polisimizin şehit olması bardağı taşıran son damla olurken, olası bir Suriye Harekatı'nda hedefteki noktalar arasında Tel Rıfat da var. Türkiye'nin Rusya'yı baskı altına alarak teröristleri bölgeden çıkartma seçeneğini zorlayacağı, aksi halde kendi gücü ile devreye gireceği de edinilen bilgiler arasında yer alıyor.