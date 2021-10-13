‘Abiler’ gözaltında

İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik çalışmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve hakkında geçmiş dönem operasyonlarda gözaltına alınan itirafçı şahısların beyanları sonrasında harekete geçti. İtiraflarda adı geçen 30 şahsın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 6 eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında aktif ve ihraç kamu personelinin olduğu 26 şahıs gözaltına alındı. Tamamı ByLock kullanıcısı olan şüphelilerin; TSK mahrem imam, emniyet mahrem imam, örgütün bölge yapılanmasında çeşitli görevler alan ve himmet organizasyonunda faaliyet yürüttüğüne yönelik beyanlar bulunan şahıslar olduğu öğrenildi. Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ise örgütte ev abiliği, bölge talebe mesulü, askeri mahrem yapıda talebe sorumlusu gibi çeşitli konumlarda görev alan 12 şüpheli tespit edildi. Haklarında ifade, SGK kaydı, Bank Asya kaydı, kod isim kullanma, bylock yazışma programını kullanma şeklinde deliller bulunan 12 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyeti TEM Şube ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
FETÖ ŞÜPHELİSİ KKTC'DE YAKALANDI
FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanması içerisinde firari olarak aranan şüpheli H.E., Mersin
polisinin düzenlediği operasyonla KKTC
'de yakalanarak Mersin'e getirildi. Şüpheli, gerekli işlemlerin yapılması için deniz yoluyla Mersin'e getirildi. H.E.'nin Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Bekir COŞKUN
YUNANİSTAN'A KAÇIYORLARDI
EDIRNE'DE, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları belirlenen 3 şüpheli Yunanistan
sınırında yakalandı. Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Meriç
ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede 3 zanlıyı tespit etti. Şüphelilerin, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan istinafta dosyaları bulunan meslekten ihraç gardiyan ve zabıt katibi ile esnaf olduğu belirlendi. Zanlılar A.K., M.C.K. ve A.Ç. gözaltına alındı.