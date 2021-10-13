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Haberler Gündem Haberleri "Ağaçlara mı üzülelim müdahale edilmemesine mi?"
Giriş Tarihi: 13.10.2021 10:37

"Ağaçlara mı üzülelim müdahale edilmemesine mi?"

ERTAN GÜRCANER
Ağaçlara mı üzülelim müdahale edilmemesine mi?

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, sorumluluğu İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan caddede yol yapım çalışması sürerken ağaçların tahribata uğradığı şeklinde uyarılarda bulunduğunu dile getirmişti. Yapılan uyarılara rağmen müdahale edilmediğini söyleyen Başkan Özçınar, dün ilçe genelinde çıkan fırtına sebebiyle ağaçların devrildiğinin fotoğraflarını paylaşarak “Ağaçlara mı üzülelim, müdahale edilmemesine mi?” diyerek tepki gösterdi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu, Kiraz ilçesinde bulunan ve sorumluluğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Gümüşsuyu Caddesi'nde devam eden yol çalışmasına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

AĞAÇLAR TAHRİBATA UĞRADI

Yol yapım çalışmasının sorumsuzca yapılmasından dolayı ağaçların tahribata uğradığını ve acil müdahale edilmesi gerektiğini Büyükşehir Belediyesi'ne bildirdiklerini dile getiren Başkan Özçınar Kutlu, dün gerçekleşen fırtına ve rüzgar sebebiyle ağaçların kaymakamlık konutuna devrildiğini söyledi.

BİRDEN FAZLA AĞAÇ DEVRİLDİ

Başkan Saliha Özçınar Kutlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gümüşsuyu caddesinde bulunan sorumluluğu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait caddede ne yazık ki 1 aydır yol çalışması devam ediyor. Sorumsuz yapılan çalışma sonucu ağaçlarımızın yol yapımı sırasında tahribata uğradığı, köklerinin zarar gördüğünü, acilen müdahale edilmesini yoksa yıkılacağını söyledik.

Ne yazık ki bugün gerçekleşen yağış ve rüzgar sebebi ile kaymakamlık konutuna birden fazla ağaç devrildi. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil fakat olsaydı bu hatanın bedelini kim öderdi ! Ağaçlara mı üzülelim yoksa önceden uyarılmasına rağmen müdahale edilmemesine mi?" Özçınar Kutlu'nun paylaşımı sosyal medyada da ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda sosyal medya kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

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"Ağaçlara mı üzülelim müdahale edilmemesine mi?"
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