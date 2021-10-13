AKM’de açılışa sayılı günler kala çalışmalar hızlandırıldı

Yeni AKM binası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. Yıldönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla görkemli bir törenle kapılarını açmayı beklerken çalışmalar son aşamaya geldi.



Yenilenen binasıyla AKM'nin içerisinde opera salonu, tiyatro salonu, kültür sokağı, sanat galerisi,kütüphane, çocuk sanat merkezi, çok amaçlı salonlar, akustik konser salonları, kafe ve restoranlar bulunuyor.





Toplam 95 bin metrekare inşaat alanı bulunan AKM'nin girişinde yer alan ve 15 bin özel seramikten oluşan dev kırmızı küre Çelik konstrüksiyona sahip alan 2 bin 40 kişi kapasiteli opera salonu olarak dizayn edildi. Dev salonun aynı zamanda 118 kişilik bir orkestrayı da alabilecek büyüklükte yapıldığı Opera salonunun ışık, ses ve akustiği ise en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandığı kaydedildi.



AKM'nin içerisinde opera binasının yanı sıra dev bir tiyatro salonu da bulunduğu salonun 805 kişi kapasiteli ve yine en son teknoloji malzemeler kullanılarak tasarlandığı belirtildi.



Tiyatro salonunda ise hummalı çalışmaların devam ederken Yeni AKM binasının içerisinde yer alan Kültür Sokağı ise gün ışığından yararlanarak tasarlandı. Binada ayrıca Kültür sokağında kafe, restoran, sanat galerisi, çocuk sanat merkezi, kütüphane ve çok amaçlı salon da bulunuyor.